Saksa parempopulistide juht teatas, et ei hakka valimistel erakonna esinumbriks

Saksamaa parempopulistliku partei Alternative für Deutschland (AfD) juht Frauke Petry teatas kolmapäeval, et ei plaani hakata sügisestel parlamendivalimistel erakonna esinumbriks.

Petry teatas otsusest Facebookis avaldatud videos.

Petry on viimasel ajal olnud konfliktis partei ülejäänud juhtidega. AfD Saksimaa-Anhalti liidumaa osakonna juht André Poggenburg süüdistas teda hiljuti enda ambitsioonide kõrgemale seadmises erakonna omast ning selle nimel parteis konflikti külvamises. Märtsi lõpus antud intervjuus vihjas Petry, et kaalub partei kaasjuhi kohalt tagasi astumist, ent sellist teadet ta kolmapäeval ei teinud. Parteil on korraga kaks juhti, lisaks Petryle kannab seda tiitlit Jörg Meuthen.