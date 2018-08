Saksa naine ja tema elukaaslane mõisteti vangi 9-aastase poja internetis pedofiilidele kupeldamise eest

Lauri Laugen toimetaja RUS 72

Foto: THOMAS KIENZLE, AFP

Saksa naine ja tema elukaaslane mõisteti vangi üheksa-aastase poisi interneti kaudu pedofiilidele kupeldamise eest. Uurijate sõnul on see üks jubedamaid laste kuritarvitamise juhtumeid, mida nad näinud on.