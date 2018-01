Saksa moslemivaenuliku erakonna AfD liige pöördus islamiusku

Moslemivaenuliku parempopulistliku erakoona Alternatiiv Saksamaale (AfD) Brandenburgi liidumaa juhtiv liige Arthur Wagner pöördus islemiusku, kinnitas eile erakonna esindaja Daniel Friese ajalehele Berliner Zeitung.

See, et venemaasakslane islamiusku pöördus ei ole erakonna jaoks väidetavalt mingi probleem. „Religioon on eraasi. Me seisame põhiseaduse usuvabaduse eest,” ütles Friese. „Härra Wagner oleks võinud ka mõne teise religiooni valida.”

Falkensees elav Wagner on AfD Havellandi kreisi osakonna asejuht. Seal kandideeris ta omal ajal veel kristlasena Seegefeldi valla kirikunõukokku. Mõned pidasid seda sobimatuks tema erakondliku kuuluvuse tõttu.

Wagner on 48-aastane, abielus ja tal on kaks last. Ta on õppinud Hannoveri rakenduskõrgkoolis majandusinformaatikat. Falkensees, kus ta on elanud 13 aastat, peetakse teda väga värvikaks tegelaseks, kellel on tugev isiksus ja selged seisukohad. Venemaasakslasena on tema peas teadete kohaselt „üsna autoritaarsed struktuurid” ja ta on selgelt multikulti idee vastu. Samal ajal töötab ta aga heategevusorganisatsioonis Arbeiter Samariter Bund pagulaste ja puuetega inimestega.

AfD pälvib Saksamaal pidevalt tähelepanu oma islamivaenulike avaldustega. Protesteeritakse „Saksamaa islamiseerimise” vastu. Brandenburgi liidumaal on AfD-l erakonna enda andmetel umbes 1300 liiget.