Saksa minister: holokaust on meie, mitte kellegi teise süü

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles laupäeval, et holokausti taga oli nende kodumaa, mitte kellegi teise oma.

Välisministril tuli teemat kommenteerida seoses Poola seaduseelnõuga, mis keelab seostada holokausti ja teisi Teise maailmasõja aegseid natsi-Saksamaa kuritegusid poolakatega. Eelnõu suhtes avaldas pahameelt nii USA kui ka Iisrael, leides, et see ei ole demokraatlik, piirates väljendusvabadust.

„Teise maailmasõja aegse organiseeritud massimõrva korraldas meie riik ja ei keegi teine. Üksikud kollaborandid ei muuda selles osas midagi,“ ütles Gabriel, rääkides miljonite inimeste, ennekõike juutide tapmisest Adolf Hitleri valitsemise ajal.

Küll aga tunnistas välisminister, et ka tema ei mõista seesuguse seaduseelnõu vajalikkust. „Me oleme veendunud, et üksnes omaenda ajaloo hoolikas teadvustamine võib tuua lepitust, mis tähendab ka, et inimesed, kes pidid kogema holokausti talumatuid kannatusi, saaksid piiranguteta neist kannatustest rääkida,“ sõnas ta.