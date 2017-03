Saksa luurejuht: Venemaa ei suurenda oma sõjalist kohalolekut paljalt kaitse eesmärgil

Saksamaa välisluureteenistuse Bundesnachrichtendienst (BND) juht Bruno Kahl ütles usutluses ajakirjale Der Spiegel, et Venemaa on hakanud sõjalist kohalolekut oma läänepiiril oluliselt suurendama.

„Venemaa on kahekordistanud lahingujõudude kohalolekut oma läänepiiril. Ja me ei räägi pelgalt Iskanderi-süsteemidest. Krimmi poolsaarel on nähtavalt kohal nii maa- kui õhuvägi. Me ei saa enam öelda, et see on pelgalt kaitsekilp Lääne vastu,“ tõdes Kahl. „Meil tuleks seda võtta kui potentsiaalset ohtu.“

Ühtlasi küsiti luurejuhilt võimaluse kohta, et Venemaa sekkub valimistesse Saksamaal. „Me peaksime vähemalt tunnistama tõsiasja, et see võib juhtuda,“ tunnistas ta. „Varasemalt oleme seda täheldanud mitte ainult Saksamaal, vaid teisteski Euroopa riikides.“

Alles mõne nädala eest tunnistas Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel, et valitsus jälgib tähelepanelikult ja mõningase murega tuumavõimekusega rakettide Iskander-M alalise paigutamise pärast Kaliningradi oblastisse Venemaal.