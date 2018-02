Saksa liiduvalitsus mõtleb keskkonnakaitse kaalutlustel tasuta ühistranspordile

Sõiduautode arvu vähendamiseks mõtlevad Saksa riik, liidumaad ja omavalitsused tasuta ühistranspordile. Selle mõju õhukvaliteedile katsetatakse viies Saksa linnas.

Saksamaa liiduvalitsus tahab seoses Euroopa Komisjoni ähvardava kaebusega tugevdada märgatavalt meetmeid puhtama õhu saavutamiseks linnades, vahendab Die Welt.

Nende meetmete hulka kuulub ka võimalik tasuta ühistransport, nagu selgub keskkonnaminister Barbara Hendricksi, transpordiminister Christian Schmidti ja kantsleriameti juhi Peter Altmaieri kirjast Euroopa Liidu keskkonnavolinikule Karmenu Vellale.

Kirjas öeldakse, et Saksa liiduvalitsus mõtleb koos liidumaade ja omavalitsustega tasuta ühistranspordile, et vähendada eraautode arvu. Lisaks sellele aidatakse linnadel kehtestada efektiivseid liiklusreegleid, et autode põhjustatud keskkonnasaastet vähendada. Raskele kaubatranspordile tahetakse luua „madala emissiooni tsoonid”.

Meetmete toimimist tahetakse katsetada viies linnas: Bonnis, Essenis, Herrenbergis, Reutlingenis ja Mannheimis.

Saksamaa transpordiettevõtete liidu (VDV) andmetel ei ole riigis seni kuskil tasuta ühistransporti. Teerajaja oli kunagi Brandenburgi liidumaal asuv Templin, kus pakuti tasuta bussisõitu.

Ettepanek võib tähendada, et riik toetab liidumaid ja omavalitsusi, kui need tahavad tasuta ühistranspordi kasutusele võtta.

VDV esindaja teatas, et seal ollakse ettepaneku suhtes väga kriitilised. Transpordiettevõtted vajavad aastas umbes 12 miljardit eurot, millest pool tuleb piletimüügist. Selle peaks kinni maksma maksumaksja. Veel on miljardeid vaja uute transpordivahendite ostmiseks ja täiendava personali jaoks. „Meil oleks tasuta pakkumise korral tohutu reisijate juurdekasv,” ütles VDV esindaja.