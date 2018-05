Saksa leht peab Putini Merkelile kingitud lilli solvanguks, riigiduuma asespiiker Jarovaja aga naiste privileegiks

Venemaa riigiduuma asespiiker Irina Jarovaja leiab, et Saksa ajalehe Bild artikkel, milles leiti, et Venemaa presidendi Vladimir Putini Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile kingitud lillebukett oli solvang, annab tunnistust esteetika ja ilu kadumisest inimsuhetest, vahendab Moskovski Komsomolets.

Bild hindas Putini Merkelile kingitud lillebuketti solvanguks, sest etiketi järgi peaksid kaks riigitegelast teineteisel lihtsalt kätt suruma. „See mis näib viisakana, on tegelikult solvang,” rõhutatakse Bildi artiklis.

Jarovaja ütles aga, et austuse märgiks kaunilt kingitud lillebuketi solvanguna tõlgendamine näitab esteetika ja ilu kadumist inimsuhetest.

„Nii võib kokku leppida kuni selleni, et pöördumine „proua” või „frau” hakkavad olema solvavad,” ütles Jarovaja RIA Novosti vahendusel.

Jarovaja märkis, et lillede kinkimine naisele on suurepärane traditsioon ja naiste privileeg, millel ei ole kahetisi tõlgendusi, isegi kui naine on poliitikategelane.