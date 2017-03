Saksa kohus: Facebook ei vastuta Merkeliga fotole jäänud pagulase laimamise eest

Saksamaa Würzburgi kohus otsustas teisipäeval, et Facebook pole kohustatud omal algatusel otsima ja kustutama süüria pagulast Anas Modamanit laimavaid postitusi.

Kaebajat häiris, et võltsuudiste tootjad kasutavad temast ja kantsler Angela Merkelist tehtud fotosid tekstide juures, mis seostasid teda ebaõiglaselt terrorismi või kuritegevusega. Facebook on mitu sellist postitust Modamani palvel kustutanud, kuid pildi laimav kasutamine jätkub. Modamani advokaat Chan-jo Jun nõudis, et Facebook eemaldaks edaspidi sellised postitused automaatselt, mitte alles pärast kaebuse esitamist.

Facebook leidis, et postituste sisu eest vastutavad kasutajad ning sotsiaalvõrgustik ei pea selliste linkidega eemaldamisega ennetavalt tegelema. Kohus andis õiguse Facebookile.

LP kirjutas Modamani kohtuasjast pikemalt 25. veebruaril.