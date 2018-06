Saksa koalitsiooni kriisiläbirääkimistel ei suudetud tüli sisserändepoliitika üle lahendada

„See on väga tõsine – me nägime seda läbirääkimistel, asi ei ole milleski väikeses, asi on milleski keskses ja tähtsas. Me peame teineteisega rääkima,” ütles Kauder.

Mingeid järeleandmisi CSU poolt ei tulnud. CSU nõuab Merkelilt üleeuroopalist kokkulepet või vähemalt kahepoolseid kokkuleppeid selliste riikidega nagu Kreeka ja Itaalia ning leiab, et viivitamisega ei saavutata midagi.

„Alates järgmisest nädalast tahame me sisserändajate tagasisaatmist piirilt, kui nad on juba teises Euroopa riigis registreeritud ja peaksid seetõttu läbima varjupaigaprotseduuri seal,” ütles CSU eriti karmi liini esindaja Alexander Dobrindt. „Ma ei mõista rääkimist võimalikest tulevikulahendustest Euroopa jaoks, kui samal ajal ei olda valmis tegema, mida Saksamaa suudab teha praegu.”

Kui Seehofer oma plaanidega edasi läheb, on Merkel sunnitud ta ametist vabastama, leiavad paljud CDU liikmed. See viiks aga 70-aastase liidu lagunemiseni CDU ja CSU vahel ja jätaks Merkeli Bundestagis enamuseta.

Siis oleksid peamised valikuvõimalused Merkeli juhitud vähemusvalitsus või uued valimised. On ka võimalik, et Merkel, kes on olnud liidukantsler 13 aastat, võib kaotada oma erakonna toetuse.