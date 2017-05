Saksa kaitseminister süüdistab Bundeswehri suhtumis- ja juhtimisprobleemis, sealt vastatakse samaga

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen on sattunud terava kriitikatule alla oma viimase aja avaldustega riigi kaitseväe Bundeswehri aadressil.

Von der Leyenile vastati samaga, kui ta ütles pühapäeval telekanalile ZDF, et Bundeswehris on suhtumisprobleem ning ilmselt on seal erinevatel tasemetel nõrk juhtimine, vahendab Duetsche Welle.

„Kui pr von der Leyen ütleb, et on juhtimisprobleem, siis peab loomulikult ütlema: juhtimine käib ülevalt alla,“ vastati von der Leyenile Bundeswehrist.

Teisipäeval teatas kaitseministeerium, et von der Leyen lükkas edasi kavandatud visiidi USA-sse, et keskenduda käimas olevale juurdlusele Bundeswehris, mis vastastikuse kritiseerimise esile kutsus.

Ministeeriumi teatel soovis von der Leyen prioriteediks seada käimasoleva juurdluse, mille raamis vahistati eelmisel kolmapäeval ülemleitnant Franco A., kes väidetavalt kavandas paremäärmuslikust ideoloogiast ajendatuna terrorirünnakut.

28-aastane sõjaväelane oli end registreerinud Süüria põgenikuna ning tema sihtmärgiks olid teadete kohaselt varjupaigataotlejad ja vasakpoolsed poliitikud.

„Ministri peamine prioriteet on selgitada välja Illkirchist pärit ülemleitnant A. juhtumi asjaolud,“ teatati kaitseministeeriumi avalduses.

Von der Leyen sõidab USA asemel koos peainspektor Volker Wiekeriga Prantsusmaale, Strasbourg’ist lõunas asuvasse Illkirchi, kus Franco A. teenis. Wiekeri sõnul võis kahtlusalune varastada laskemoona, mida oli kavas kasutada lahinglaskmistel.

Saksa meedia teatel on kaitseministeerium saanud vihjeid selle kohta, et Franco A. kuulus Bundeswehri sees eksisteerinud väikesesse paremäärmuslikku rühmitusse.

Neljapäeval peaks von der Leyen kohtuma Berliinis Bundeswehri juhtidega, et arutada juurdlust Franco A. tegevuse ning muude määrustikuvastase käitumise juhtumite üle Bundeswehris.