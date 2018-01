Saksa haiglaõele esitati süüdistus 97 patsiendi mõrvas

Saksamaa Oldenburgi prokurör esitas uued mõrvasüüdistused endisele haiglaõele Niels Högelile. Seekord pannakse talle süüks 97 mõrva.

62 väidetavat mõrva pärinevad ajast kui Högel töötas Delmenhorsti kliinikumis ja 35 mõrva ajast, kui ta töötas Oldenburgi kliinikumis, vahendab Põhja-Saksa ringhääling NDR.

Tegemist on erikomisjoni Kardio juurdluse ja toksikoloogiliste uuringute tulemusega. Kokku arvatakse Högel tapnud olevat 106 inimest. Kuue juhtumi eest on ta juba mõrvas süüdi mõistetud. Kolme juhtumi kohta polnud süüdistuse esitamiseks piisavalt tõendeid.

Aastatel 2000-2005 aset leidnud tegude juures kasutas Högel süüdistuse järgi erinevaid medikamente. Ta kasutas seejuures toimeaineid aimaliin, sotalool, lidokaiin ja amiodaroon. Ta oli teadlik, et need võivad tekitada patsientidel eluohtlikke südame rütmihäireid ja madalat vererõhku. Seejärel tahtis Högel patsiente elustada, et kolleegide ja ülemuste ees oma elustamisoskustega kelkida.

Högel on aastatel 2008 ja 2015 juba süüdi mõistetud. Leiti, et tema süü on eriliselt ränk, mistõttu ei ole tema vabastamine pärast 15 aastase vanglakaristuse kandmist võimalik.

Mitmete ohvrite lähedaste nõudmisel jätkas politsei juhtumite uurimist. 134 endist patsienti lasti ekshumeerida ja otsiti medikamentide jälgi. Sama suurt arvu muid surmajuhtumeid ei saanud aga enam uurida, sest surnukehad olid kremeeritud.