Saksa haiglaõde tunnistas kohtus üles saja inimese mõrvamise

Högel on juba varem kahel kohtuprotsessil viies tapmises süüdi mõistetud. Täna algas pärast ülestunnistust ja ulatuslikku juurdlust kolmas kohtuprotsess, vahendab Bild.

Protsessi alguses Oldenburgi kohtus tunnistas Högel tapmised üles. Kohtu küsimusele, kas talle esitatud süüdistused on õiged, vastas Högel: „Jah. Mida on tunnistatud, nii see ka on.”

Högeli ohvrid olid patsiendid vanuses 34-96 aastat. Kõik olid intensiivravil. Högel kasutas ära nende abitut seisundit ja süstis neile ravimit nimega Ajmalin, samuti kaaliumi ja võib-olla ka muid aineid. Süüdistuse järgi tahtis ta esile kutsuda südame seiskumise, et saaks patsiente elustada. Paljudel juhtudel oli aga doos surmav.

Mõrvad leidsid süüdistuse järgi aset 2000. aasta veebruarist kuni 2005. aasta juunini Oldenburgi ja Delmenhorsti kliinikutes Alam-Saksimaal. Högel on varasematel kohtuprotsessidel 2000. ja 2015. aastal juba eluks ajaks vangi mõistetud.

Juba esimese kohtuprotsessi ajal oli viiteid sellele, et Högeli arvel on rohkem mõrvu, kui siis tõendada suudeti.

Kuulujutte ja hiljem konkreetseid viiteid selle kohta, et Högel patsiente tappis, oli mõlemas kliinikus. Neli endist kolleegi Delmenhorstist pidid ka kohtu ees hooletusest surma põhjustamises süüdistatuna aru andma. Juurdlus Oldenburgi kliiniku viie endise töötaja üle alles käib.