Saksa erakonnad CDU ja CSU jõudsid pagulaspoliitika üle kompromissile

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) jõudsid eile Berliinis pagulaspoliitika asjus kompromissile.

Õhtul ühiselt välja antud dokumendi järgi tahavad CDU ja CSU ehk unioonierakonnad saavutada selle, et kõigi inimeste puhul, kes saabuvad Saksamaale kõige laiemas tähenduses kodusõjapõgenikena, ei ületataks aastast piirangut 200 000 inimest. Seejuures püütakse arvestada tagasi saadetud ja vabatahtlikult kodumaale naasnud inimeste arvuga, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Tulevikus hakkab arv 200 000 olema Saksamaale aastas saabuvate inimeste netoarv. Samal ajal jääb individuaalne varjupaigaõigus puutumata. See tähendab, et igaüks, kes Saksamaal varjupaika taotleb, olles riiki saabunud illegaalseid teid mööda, läbib edasi täiesti tavapärase varjupaigamenetluse.

Värskelt Saksamaale saabunud varjupaigataotlejad jäävad spetsiaalsetesse elamiskeskustesse, kuni nende taotlusi menetletakse.

CSU juht Horst Seehofer saab nüüd deklareerida, et on oma eesmärgi saavutanud. Merkel saab aga rõhutada, et individuaalne varjupaigaõigus jäi puutumata. Ilma selleta oleksid koalitsiooniläbirääkimised Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ja rohelistega lootusetud olnud. Nii FDP kui ka roheliste jaoks on individuaalne varjupaigaõigus läbirääkimistele mittekuuluv.

CDU ja CSU leppisid kokku ka uues sisserändeseaduses. See peab andma haritud välismaa oskustööjõule võimaluse sisserändajana Saksamaale tulla. Sellist seadust on ammu nõudnud FDP ja rohelised.