Saksa endine kantsler Helmut Kohl on surnud

Kohl oli Saksamaa liidukantsler aastatel 1982-1998. Tema ajal langes Berliini müür ja Ida-Saksamaa ühendati läänega.

Lisaks Saksamaa taasühendamise korraldamisele oli ta väga mõjukas ka Euroopa Liidus suuri muutusi toonud Maastrichti leppe ettevalmistamisel.

Kohl oli praeguse Saksa kantsler Angela Merkeli mentor.



Deeply saddened by the passing of a great European and a close friend of Estonia, Helmut Kohl. We'll carry on his vision of united Europe.

— Jüri Ratas (@ratasjuri) June 16, 2017