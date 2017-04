Saksa Bundestag kiitis heaks moslemite täielike näokatete keelu riigiametnikele

Saksa parlamendi alamkoda Bundestag kiitis neljapäeval heaks seaduseelnõu, millega keelatakse riigiametnikel, kohtunikel ja sõjaväelastel tööl islami täielike näokatete kandmine.

Saksamaa valitsuskoalitsioon teatas oma avalduses, et „religioosne ja ideoloogiline näo katmine on vastuolus riigiametnikelt nõutava neutraalsusega“, vahendab Deutsche Welle.

Eelnõu nõuab lisaks naistelt oma näo näitamist julgeolekukontrolli käigus.

Eelnõu peab jõustumiseks heaks kiitma ka parlamendi ülemkoda Bundesrat.

„Integratsioon tähendab ka seda, et me peame tegema selgeks ja teada andma oma väärtused ning selle, kus asuvad meie teiste kultuuride vastase tolerantsi piirid,“ ütles Saksamaa siseminister Thomas de Maizière. „Seaduseelnõu, milles me oleme kokku leppinud, annab sellesse tähtsa panuse.“

Kui seadus vastu võetakse, saab Saksamaast viies Euroopa riik, kus burka ja niqab on osaliselt keelatud, peale Prantsusmaad, Belgiat, Hollandit ja Bulgaariat. Selle poole liiguvad ka Austria ja Norra.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kutsus detsembris üles keelama moslemite täielikud näokatted igal pool, kus see on õiguslikult võimalik.