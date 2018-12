Saksa armee tahab hakata idaeurooplasi enda ridadesse värbama

Kindral Zorn märkis, et tööjõupuuduse tõttu peavad relvajõud kaaluma kõiki võimalusi.

Intervjuu avaldanud meediakorporatsiooni Funke teatel on armee selles küsimuses juba konsulteerinud ka teiste EL-i riikidega, sealhulgas mitme Ida-Euroopa riigiga nagu Poola ja Tšehhi. Teised riigid on aga ettepanekule reageerinud jahedalt, kuna kardavad, et Saksamaa tahab nende relvajõududelt parimad talendid üle lüüa.

Saksamaa plaanib oma relvajõudude isikkoosseisu suurendada 2025. aastaks 21 000 sõduri võrra. Kaitseminister Ursula von der Leyen ütles eile, et praegu on relvajõududes 182 000 sõdurit, mida on 6500 võrra rohkem kui kaks aastat tagasi. 2025. aastaks peaks sõdurite arv olema 203 000.