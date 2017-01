Saksa „alternatiiverakonna“ AfD poliitik nimetas Berliini holokaustimemoriaali häbi mälestusmärgiks

Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternative für Deutschland (AfD) Tüüringi osakonna juht Björn Höcke kutsus esile suure pahameele oma kõnega, milles võttis sõna holokausti mälestusmärgi vastu Berliinis.

„Meie, sakslased, niisiis meie rahvas, oleme ainus rahvas maailmas, mis on paigutanud oma pealinna südamesse häbi mälestusmärgi,“ ütles Höcke AfD noortekogu Junge Alternative üritusel teisipäeva õhtul Dresdenis, pidades ilmselt silmas holokaustimemoriaali Berliinis. Lisaks sellele võrdles Höcke Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit endise Saksa Demokraatliku Vabariigi juhi Erich Honeckeriga, vahendab Focus Online.

Höcke ütles Dresdenis, et siiamaani on sakslaste vaimne seisund „brutaalselt alistatud rahva oma“. „Selle asemel, et viia järeltulev põlvkond kokku suurte heategijate, kuulsate, maailma muutnud filosoofide, muusikute, geniaalsete avastajate ja leiutajatega, keda meil on ju nii palju, võib-olla rohkem kui ühelgi teisel rahval selles maailmas, ja selle asemel, et meie kooliõpilasi koolides selle ajalooga kokku viia, tehakse ajalugu, Saksa ajalugu armetuks ja naeruväärseks,“ kuulutas Höcke.

Höcke kõne kutsus proteste esile juba teisipäeva õhtul. Tubli 200 inimest kogunes Dresdeni Ballhaus Watzke ette, kus Höcke Dresdeni Junge Alternative kutsel kõneles.

Saksimaa roheliste juht Jürgen Kasek tahab Höcke kõnet uurida lasta ning ei välista kaebuse esitamist vihaõhutamise kohta. Kaseki sõnul on suhteliselt selge, et Höcke väljendas end „natsionaalsotsialismi stiilis“ põhiseadusevaenulikult.

Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) asejuht Ralf Stegner rääkis Twitteris „vihakõnest“ ja nõudis: „Nullmõju neonatsikarjale!“

Roheliste juht Simone Peter ütles, et „AfD peab end sellest selgesõnaliselt distantseerima ning meie juudi sõbrannade ja sõprade ees vabandama“.

Saksamaa juutide kesknõukogu esimees Josef Schuster oli šokeeritud. „AfD näitab nende antisemiitlike ja ülimalt inimvaenulike sõnadega oma tõelist nägu,“ ütles Schuster. „Et 70 aastat pärast šoad saavad sellised avaldused poliitikult Saksamaal võimalikud olla, poleks ma kunagi uskuda osanud.“

„Juhtivaid vanade erakondade poliitikuid“ silmas pidades rääkis Höcke „armetutest aparatšikutest“. Merkeli valitsus on tema sõnul „režiimiks muutunud“ ning sõnade poolest ei saavat Merkelit enam Honeckerist eristada.