Saksa ajaleht Bild rääkis USA-s Hitleri sugulasega, kellele meeldib Merkel ja ei meeldi Trump

Naine vastasmajast teab rohkem. Tema sõnul on vennad suurepärased inimesed, abivalmis ja kenad ning kedagi ei tohiks nende sugulaste pärast süüdistada.

Vanim vend Alexander elab eraldi saare põhjaosas.

Tervitus on jäine. „Me ei räägi kunagi ajakirjanikega. Te olite juba mu vendade juures täna, kas polnud?” Bildi reporter ütleb, et on huvitatud Alexanderi vaadetest Saksa poliitikale.

Mida te arvate liidukantsler Angela Merkelist?

„Ta meeldib mulle. Ta on hea. Ta näib olevat intelligentne ja tark inimene.”

Kuidas hindab Alexander, kelle teine nimi on Adolf, Merkeli rolli pagulaskriisis?

„Kantsler teeb, mida peab tegema.” Kui ta saaks, valiks Alexander Merkelit.

Alexander on veendunud vabariiklane, nagu ta vennadki.

Mida arvab Alexander Donald Trumpist, kellel on samuti saksa juured.

„Noh, viimane isik, kelle kohta ma ütleksin, et ma teda imetlen, on Donald Trump. Ta ei ole kindlasti minu lemmikute hulgas. Mõned asjad, mida Trump ütleb, on õiged. Enamik neist on... Asi on viisis, kuidas ta seda teeb, mis mind häirib. Ja mulle lihtsalt ei meeldi valetajad.”