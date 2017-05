Sadu tuhandeid USA dokumente WikiLeaksile lekitanud Chelsea Manning vabastati vanglast

Diplomaatiliste telegrammide WikiLeaksile lekitamise eest seitse aastat vangis istunud USA sõjaväelane Chelsea Manning on vabastatud, kinnitas BBC-le USA armee esindaja, kelle sõnul lahkus Manning Kansase osariigis asuvast Fort Leavenworthi vanglast.

Suure osa Manningi 35-aastasest vanglakaristusest tühistas USA eelmine president Barack Obama selle aasta jaanuaris.

„Ta on valmis selleks, et saab lõpuks elada sellise naisena, nagu ta on,“ ütles Manningi advokaat Nancy Hollander. 29-aastane Manning on sündinud mehena ja varem oli tema nimi Bradley Manning.

Päev pärast 2013. aastal 35 aastaks vangi mõistmist teatas Manning, et on end alates lapsepõlvest naisena tundnud ja tahab elada naisena nimega Chelsea.

„Esimest korda suudan ma näha enese jaoks tulevikku Chelseana,“ ütles Manning eelmisel nädalal. „Ma suudan ette kujutada ellujäämist ja elamist inimesena, kes ma olen ja saan olla väljaspool olevas maailmas.“

Manning mõisteti omal ajal süüdi 20 kuriteos, sealhulgas spionaažis. Kõige tõsisema süüdistuse, vaenlase abistamises osas mõisteti ta õigeks.

Manning kaitses andmete lekitamist, väites, et soovis tekitada USA-s avaliku debati sõjaväe rolli ja USA välispoliitika üle, kuid hiljem vabandas USA kahjustamise eest, öeldes, et uskus ekslikult, et suudab maailma parandada.

Jaanuaris teatas Manning Twitteris, et tahab kolida Marylandi osariiki, kus ta elas ka varem.

Manning jääb armee tegevteenistusse, kuni sõjaväekohtu otsuse edasikaebus on menetlemisel. Kui apellatsioon tagasi lükatakse, võidakse Manning austusavaldusteta armeest vabastada.

Sadade tuhandete failide WikiLeaksile lekitamise ajal oli Manning Iraagis luureanalüütik.