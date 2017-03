Saarimaal toimunud valimised näitasid Merkeli jätkuvat populaarsust rahva seas riiklike valimiste eel

Saksamaa kantsler Angela Merkeli partei võitis suurema vaevata Saarimaa piirkondlikel valimistel, mis olid septembris eelseisvate riiklike valimiste valguses hoolika järelvalve all, kirjutab BBC.

Paremtsentristlik erakond Saksa kristlikud demokraadid (CDU) sai 40,7% häältest, seljatades sellega Saksa vasaktsentristlik Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD), mis sai 29,6% häältest.

Merkel loodab jätkata neljandat ametiaega Saksamaa kantslerina, kuid siiski on ta suure pinge all.

Vasaktsentristlike sotsiaaldemokraatide populaarsus on näidanud järsku populaarsuse tõusu, mida seostatakse eelkõige erakonna juhiga Martin Schulziga.

Saarimaa on väike liidumaa Saksamaa edelaosas, kus on ligikaudu üks miljon elanikku ja seda reguleerib Kristlike Demokraatide ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon, peegeldades riigi valitsust.

Pühapäeval toimunud valimised Saarimaal olid pingsa jälgimise all, sest need andsid aimu sellest, mida võib oodata 24.septembril toimuvatel üldvalimistel.

Deutschlandtrendi korraldatud lävepakuküsitlus rahvusringhäälingu tellimusel näitas, et Martin Schulzi populaarsus rahva hulgas on tõusnud alates jaanuarist, mil temast sai sotsiaaldemokraatide liider. Ennustatakse, et Schulzist võib saada järgmise moodustatava valitsuse juht.