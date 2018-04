Saaremaal uppus läbi jää vajunud laps

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Häirekeskus sai täna kell 17.57 teate, et Saaremaa vallas on laps kukkunud läbi jää. Esialgse info kohaselt oli laps koduhoovi tiigile sattunud ning vajus läbi jää. Perekonna liikmed suutsid lapse jääaugust välja tõmmata ning alustasid elustamisega, last elustasid ka kohale jõudnud päästjad ja kiirabi, kuid kahjuks see tulemust ei andnud.