Saakašvili jõudis takistuste kiuste Ukraina territooriumile

Gruusia ekspresident Mihheil Saakašvili pääses Ukraina territooriumile.

Toetajate abiga murti Poola-Ukraina piiril läbi Ukraina piirivalvuritest ning politseist, vahendab Interfax.

Saakašvili andis juba nädalate eest teada, et ta naaseb Poolast Ukrainasse 10. septembril. Ta lubas seda teha Krakoveci piiripunkti kaudu, öeldes, et hoolimata lisajõududest piiril, ei ole Ukraina võimudel mingisugust alust ega õigust tema riiki sisenemist takistada. "Neil saab olema seda raske teha," avaldas Saakašvili arvamust. "Isegi, kui mul ei ole kodakondsust, elan ma seal alaliselt."

Fmr governor @Saakashvil is expected to cross Ukraine-Poland border today after being stripped of citizenship by his rival @poroshenko pic.twitter.com/2HKl1ua5MY— Hromadske Int. (@Hromadske) September 10, 2017

Krakoveci piiripunkti saabusid ööl vastu tänast täiendavad piirivalvejõud, aga ka tuhanded inimesed, kes ootavad pingsalt Saakašvili saabumist, et talle toetust avaldada.

"Me suundume Ukrainasse!" säutsus Saakašvili laupäeval oma Facebooki kontol. "Ma ületan piiri koos oma 11-aastase pojaga, olles veendunud, et mingeid intsidente ei esine. Vägivald ja provokatsioonid meid ei heiduta."

Ukraina president Petro Porošenko allkirjastas tänavu suvel määruse, mille järgi võeti Saakašvililt Ukraina kodakondsus seoses valeandmete esitamisega kodakondsuse taotlemisel.

Saakašvili kaotas Ukraina passi kodakondsusseaduse paragrahvi 2 lõigu 19 järgi, kuna ta vastas kodakondsuse taotlemisel eitavalt küsimusele, kas ta on kusagil kriminaaluurimise all, kuigi ta seda Gruusias tegelikult toona oli.

Ukraina migratsiooniamet uuris välja, et mehe kodakondsustaotlus rahuldati 2015. aasta mais ja juba samal päeval sai temast Odessa oblasti kuberner.Sellel ametikohal töötas Saakašvili poolteist aastat, kuni astus ametist tagasi. Ta kavatses luua oma poliitilise jõu, et kandideerida Ukraina parlamenti, ja väidab, et just neil poliitilistel põhjustel temalt ka kodakondsus võeti.

Kuna Gruusia seaduste kohaselt ei ole topeltkodakondsus lubatud, jäi Saakašvili 2015. aastal ilma ka oma kodumaa kodakondsusest. Gruusia riigipea Giorgi Margvelašvili allkirjastas seesuguse määruse 2015. aastal.

Ühtlasi taotleb Gruusia Saakašvili välja andmist, et ta astuks kohtu ette süüdistatuna meeleavalduste vägivaldsete laialiajamiste eest ning eratelekanali haarangus.

Saakašvili ise oli Gruusia president aastatel 2004-2013.