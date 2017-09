Saakašvili Facebooki postituses: mu vend peeti Kiievis kinni, et mind hirmutada Ukrainasse naasemast

Endine Gruusia president ja Odessa kuberner Mihheil Saakašvili kirjutas Facebooki postituses, et ta vend peeti hommikul kaheksa politseiniku poolt koduuksel kinni.

Saakašvili väitis oma postituses, et Ukraina võimud püüavad teda nähtavasti veenda riiki mitte naasema.

Endine president, kes hetkel viibib Poolas, kuulutas eelmisel kuul, et plaanib Ukrainasse septembris tagasi pöörduda Lvivis asuva piiripunkti kaudu.

Ta kirjutas oma postituses, et laupäeva hommikul pidasid korrakaitsjad kinni tema venna, David Saakašvili, kes on ametilt advokaat. "Ilmselt üritate te mu meelt muuta, te ei tunne mind järelikult piisavalt hästi, see suurendab minu meelekindlust võidelda Ukraina eest," kirjutas ta postituses.

Ukraina president Petro Porošenko võttis juulis Saakašvililt tema Ukraina kodakondsuse. Selle peale kuulutas Saakašvili, et tegu oli illegaalse võttega, et eemaldada mees Ukraina poliitiliselt maastikult.

Ukraina võimud on meedia vahendusel teavitanud, et nad takistavad Saakašvililt riiki sisenenda ning konfiskeerivad ta passi, juhul kui ta seda teha püüab.

Saakašvililt võeti tema Gruusia kodakondsus ära 2015. aastal, kui ta asendas selle Ukraina omaga, et saada Odessa kuberneriks. Sellelt ametikohalt lahkus ta mullu novembris, väites toona, et Kiiev saboteerib hädavajalike reformide läbiviimist.

Gruusia taotleb Saakašvili välja andmist, et ta astuks kohtu ette süüdistatuna protestide vägivaldsete laiali ajamiste eest ning eratelekanali haarangus.