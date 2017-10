Saabunud torm jättis Iirimaa lõunaosas tuhanded elektrita, üks naine hukkus

Briti saartele saabunud orkaan Opheliast järele jäänud torm jättis Iirimaa lõunaosas kõigepealt tuhanded inimesed ilma elektrita. Ilmateenistus hoiatas potentsiaalse ohu eest elule, kui Iirimaa lõunarannikul Fastnet Rockis ulatus tuule kiirus 49 meetrini sekundis. Varsti teatatigi ühe naise hukkumisest, vahendab BBC News.

Üks naine sai surma Iirimaal West Waterfordis, kui tema auto peale kukkus osa puust.

Iiri Vabariigis jäi ilma elektrita 120 000 majapidamist.

Assoori saarte suunast üle Atlandi ookeani lähenevas tormi ootuses andis Iirimaa ilmateenistus Met Éireann punase hoiatuse ja valitsus on pannud valmis kaitseväe.

Põhja-Iirimaa haridusministeerium teatas, et täna on suletud kõik koolid, aga see otsus oli täielikult ettevaatusabinõu.

Kõik koolid ja kolledžid on suletud ka Iirimaal. Sealse haridusministeeriumi teatel tehti otsus pärast konsulteerimist valitsuse hädaolukordade planeerimise töögrupiga ja Met Éireanni soovitusel.

Iirimaa peaministri Leo Varadkari teatel saadeti punase hoiatuse piirkondadesse, sealhulgas Wexfordi, Galwaysse, Mayosse, Clare’i, Corki, Kerrysse, Limericki ja Waterfordi kaitseväe üksused.

Merevaiguvärvi hoiatus kehtib kella 23-ni kohaliku aja järgi Põhja-Iirimaale, Walesile, Edela-Šotimaale ja Mani saarele. Kollane hoiatus "väga tuulise ilma kohta" on antud osale Šotimaast ning Inglismaa ja Walesi lääne- ja põhjaosadele.

Met Éireanni teatel peaks torm liikuma üle Iirimaa lääneosa põhja. Tuuleiilide kiirus võib üle kogu riigi ulatuda 33-42 meetrini sekundis.

Paljud laeva-, rongi-, bussi- ja lennureisid on Iirimaal tühistatud. Dublini lennujaama teatel tühistatakse ilmselt kuni 130 lendu. Lende on tühistanud Ryanair, Aer Lingus, British Airways, Qatar Airways, Air France, CityJet, Emirates ja KLM.

Briti kaitseministeerium teatel on kolm pataljoni valmis suuremateks õnnetusteks.

Iirimaa ilmateenistus ennustas, et rannikul hakkab tuul kiirusega üle 36 meetri sekundis puhuma alates üheksast kohaliku aja järgi ning see jääb nii tugevaks kuni homseni. Mittevajalikust reisimisest soovitatakse hoiduda.

Inglismaa idaossa oodatakse samas aga aastaajale ebakohaselt sooja ilma. Täna peaks seal temperatuur tõusma 22-23 kraadini Celsiuse järgi.

