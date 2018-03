Ryanairi esindaja: AirBalticul ei ole tänasel kujul tulevikku

Eestit ja Läti väisanud Ryanairi kommertsjuht David O'Brien ütles, et lätlaste rahvuslikul lennufirmal AirBalticul ei ole tulevikku, kui see ei loobu ärimudelist, mis on üles ehitatud ümberistumisega lendudele.

„Ma olen kohtunud mitmete inimestega airBalticu juhtkohtadel ja ma usun, et nad on väga võimekad, kuid minu meelest juba fundamentaalsel ideel, et äri saab Euroopa piires üles ehitada ümberistumisega lendudele, ei ole helget tulevikku,“ ütles O'Brien. „Miks tahaks keegi lennata pool tundi, seejärel ümber istuda ja lennata veel kaks tundi, selle asemel et minna oma sihtpunkti otselennuga?“

„Teate, keegi ei taha lennata kuhugi mujale, kui soov on jõuda näiteks Barcelonasse,“ sõnas ta, juhtides seejärel tähelepanu, et RyanAir teeb oma reise Balti riikidest ainult otselendudega.

„Ma usun, et pikas perspektiivis asendatakse kõik ümberistumisega lennud otselendudega.“

O'Brien avaldas ka arvamust, et just sel põhjusel on airBalticul raske strateegilist investorit leida.

„Ma tahan rõhutada, et ma ei kritiseeri ettevõtte juhatust. Ma lihtsalt ei näe, et sel ärimudelil oleks tulevikus kohta,“ ütles ta.