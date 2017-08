Rünnakus Venezuela sõjaväebaasile hukkus kaks ründajat

Venezuela võimud lõid tagasi rünnaku sõjaväebaasile Valencia linna lähedal, mille panid pühapäeval toime sõdurid ja relvastatud tsiviilisikud, kellest kaks tapeti.

Koidikueelne rünnak langes kokku video levimisega sotsiaalmeedias, milles esines üle tosina sõjaväevormis mehe, kes kuulutasid välja ülestõusu põhiseadusliku korra taastamiseks pärast valitsusmeelse asutava kogu loomist reedel, mis on rahvusvaheliselt hukka mõistetud kui president Nicolás Maduro võimuhaaramine, vahendab Reuters.

Oma iganädalases telesaates mõistis ebapopulaarne sotsialistist president ründajad hukka kui „palgasõdurid“. Maduro sõnul sisenes umbes 20 relvastatud meest enne koitu Paramacay forti Valencia lähedal, üllatades tunnimehi, ja suundus otse relvaladude poole.

Kaks ründajat tapeti tulevahetuses sõduritega, teatas Maduro. Sotsialistliku partei ametnike sõnul vahistati kaheksa ründajat, sealhulgas vähemalt kolm sõjaväelast, ning ülejäänud põgenesid.

„Neid, kes põgenesid, otsitakse aktiivselt ja me kavatseme nad tabada,“ ütles Maduro.

Valencias tulid sajad inimesed tänavatele, et väikese sõjaväe ülestõusuna paistnud aktsiooni toetada, teatas kohalik elanik Carolina Herrera. Meeleavaldajad aeti aga pisargaasiga laiali. Mujal Venezuelas näis olukord enamasti rahulik olevat.

Loe veel

Eelmisel nädalal valiti Venezuelas 545-liikmeline esinduskogu, mida Maduro nimetab riigi ainsaks lootuseks rahu taastamiseks. Opositsioon nimetab seda võimumänguks, mille eesmärk on president ametis hoida, vaatamata sellele, et tema toetus on väga väike.

Esimese sammuna eemaldas uus asutav kogu ametist dissidendist peaprokuröri Luisa Ortega ja andis ta kohtu alla, kinnitades opositsiooni hirmu, et kogu kasutab oma võimu valitsuse kriitikute väljajuurimiseks.

Pühapäevast rünnakut juhtis nähtavasti endine rahvuskaardi kapten Juan Carlos Caguaripano. Pühapäeval levinud videos kutsus end Caguaripanoks nimetanud mees moodustama viivitamatult üleminekuvalitsuse.

„See ei ole riigipööre,“ ütles Caguaripano, kes kõrvaldati rahvuskaardist 2014. aastal. „See on tsiviil- ja sõjaline aktsioon põhiseadusliku korra taastamiseks. Aga veelgi enam riigi päästmiseks täielikust hävingust.“

Võimud väitsid, et ründajad olid peamiselt tsiviilisikud, kes töötavad USA toetatud parempoolsete heaks, kes püüavad teha lõppu ligi kahele aastakümnele sotsialismile Venezuelas.

„Need rünnakud, mille on planeerinud deliiriumis meeled Miamis, ainult tugevdavad meie relvajõudude ja bolivariaanliku rahva moraali,“ ütles sotsialistliku partei ametnik Elías Jaua.