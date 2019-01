Rünnakus Nairobi luksushotellile hukkus vähemalt 14 inimest

Kenya president Uhuru Kenyatta teatas täna hommikul, et piiramisolukord on läbi ja ründajad likvideeritud, vahendab BBC News.

Kenyatta sõnul hukkus rünnakus 14 inimest.

USA välisministeeriumi teatel on hukkunute hulgas ka üks USA kodanik.

Rünnak algas kohaliku aja järgi kella 15 ajal, kui neli relvastatud meest viskas pomme sõidukite pihta parklas ja sisenes siis hotelli fuajeesse, kus üks neist end õhku lasi, teatas politsei.

Valvekaamera salvestusest on näha vähemalt nelja raskelt relvastatud meest hotelli sisenemas ja tuld avamas. Teatatakse ka, et nad on viimastel päevade kompleksi külastanud.

Kell 20 Greenwichi aja järgi teatas Kenya siseminister Fred Matiang’i, et julgeolekujõud on kompleksi hooned kindlustanud.

„Olukord on kontrolli all ja riik väljaspool ohtu,” ütles Matiang’i ajakirjanikele. „Terrorism ei alista meid kunagi.”

Vaid tund hiljem teatati aga samast piirkonnast taas tulistamisest ja plahvatustest.

Julgeolekujõud kammisid hoone läbi ja teatati, et hirmunud töötajad on end sinna barrikadeerinud.

Täna varastel tundidel päästeti kompleksist enam kui sada inimest ja viidi lähedal asuvasse traumakeskusesse.

Umbes 30 inimest on Nairobi haiglates, teatab meedia. Julgeolekuoperatsioon aga jätkub.

Viietärnihotellis DusitD2 on 101 tuba. Seal on ka spaa ja mitu restorani.