Rumeenlased otsustavad, kas abielu on ainult mehe ja naise liit

55-aastane võimul olevate sotsiaaldemokraadist esimees Dragnea andis oma vaadetest teada veel enne referendumit, öeldes, et „õigeusuharidus ja traditsiooniline kasvatus sunnivad teda [põhiseadusmuudatusele] jah ütlema“.

Tegelikult ei muuda tänane rahvahääletust reaalselt mitte midagi, sest samasoolistel paaridel ei ole selles Musta mere läänerannikul asuvas riigis tänaseni võimalik registreerida oma kooselu ega astuda abiellu.

Kui rahvas toetab põhiseaduse muutmist, tähendab see, et abielu määratlust kitsendatakse: nimelt määratleb tänapäevane põhiseadus, mis pärineb 1991. aastast, abielu kui abikaasade, mitte kui mehe ja naise vahelist liitu.

Hääletada on võimalik nii täna kui homme ja referendumi õnnestumiseks on vaja, et osaleks minimaalselt pea kolmandik hääleõiguslikest kodanikest.