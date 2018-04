Rumeenias on leetritesse surnud kümneid lapsi, sest vanemad usuvad internetis levivaid õudusjutte vaktsineerimisest

„Põhjused, miks inimesed ei ole vaktsineeritud, on erinevates elanikkonnagruppides erinevad,” kommenteeris WHO esindaja Rumeenias Miljana Grbić AFP-le. „Meie uuring näitab, et on üksikasju, nagu näiteks teenuste käepärasus, haridus, perearstide toetus, kogukonna toetus ja teiste samas olukorras olijate toetus, mis mängivad siin suurt rolli.”

Bacău maakonnas Valea Seacăs suri veebruaris leetritesse kümnekuune tüdruk.

„Tema vanemad keeldusid kirjalikult oma laste vaktsineerida laskmisest pärast telesaadete nägemist, kus öeldi, et vaktsiinid tapavad,” rääkis kohalik linnapea Ion Pravăț AFP-le.

Rumeenia nakkushaiguste järelevalve ja kontrolli riiklik keskus teatas, et enamik leetrite juhtumeid esineb mahajäänumates kogukondades, enamasti romade hulgas, kellel ei ole tihti ligipääsu perearstile või kui on, siis pöördutakse arsti poole ainult hädaolukordades.

Kohalikud võimud loodavad, et probleemi aitavad lahendada romadest tervishoiutöötajad. Üks neist on Aurelia Oprisan Boldești-Scăenis.

Loe veel

„Paljud inimesed on pressi poolt negatiivselt mõjutatud, nii et ma räägin neile, et see, mida nad kuulevad, ei ole tõsi,” ütles Oprisan.

On märke, et see lähenemine võib töötada. „Ma ei taha teile valetada. Alguses kartsin mina ka, sest olin kuulnud, et võib olla probleeme, näiteks halvatuse tekkimine,” ütles Anișoara Iorga. „Aga siis ma lasin oma lapsed vaktsineerida ja neil polnud üldse mingeid probleeme.”

Vaktsiinide vastased grupid on muutunud üha aktiivsemaks, ütles arst ja sotsiaaldemokraadist parlamendi liige Florin Buicu, kes on parlamendi tervishoiukomitee esimees.

Meditsiiniprofessionaalid on raevus. „Me peame kaitsma teaduslikku tööd, samas kui informatsiooni, millel ei ole sellist alust, võetakse tõena,” kurtis Rumeenia mikrobioloogia liidu esimees Alexandru Rafila.