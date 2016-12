Rumeenia saab ilmselt esimese naispeaministri, kes oleks ka riigi esimene moslemist valitsusjuht

11. detsembril Rumeenia parlamendivalimised võitnud sotsiaaldemokraatlik partei esitas kolmapäeval peaministrikandidaadiks Sevil Shhaideh´.

52-aastane Shhaideh on vähetuntud poliitik, kes on varem töötanud regionaalarengu ministrina. Tema kandidatuur tuli vaatlejatele üllatusena. Sotside juht Liviu Dragnea mõisteti eelmisel aastal valimisvõltsingus süüdi ja kannab tingimisi karistust. President Klaus Iohannis on öelnud, et valitsusjuhiks sobib vaid puhta minevikuga inimene.

„Shhaideh´ valimine näitab, et Dragnea hakkab valitsust kontrollima, ilma et ta selle tegude eest otseselt vastutaks,“ ütles politoloog Sergiu Miscoiu ajalehele New York Times. „Kuna kandidaadil ei ole otseselt plekki küljes, ei ole Iohannisel ametlikku põhjust teda tagasi lükata.“

Kandidatuuri peab esmalt heaks kiitma president ja seejärel parlament, kus sotsid ja koalitsioonipartner Liberaalide ja Demokraatide liit hoiavad vajalikku hääleenamust. Tõenäoliselt toimub hääletus juba sel nädalal.

Lisaks sellele, et Shhaideh´st saaks ametissekinnitamisel esimene Rumeenia naispeaminister, oleks türgi vähemusse kuuluv poliitik riigi esimene moslemist valitsusjuht. Ta on abielus Süüria ärimehega ja neile kuulub Süürias kinnisvara.

Politoloog Paul Ivan ütles New York Timesile, et pole põhjust arvata, et otsus kuidagi islami rolli ühiskonnas mõjutaks. „Rumeenia moslemid on türklased ja tatarlased, kes praktiseerivad väga mõõdukat islamit,“ selgitas Ivan. „Nad on elanud rohkem kui sajandi mitteislamistlikus riigis, sealhulgas sotsialistlikus režiimis. Shhaideh´ puhul torkab silma, et ta ei kanna pearätti.“

Samas märkis politoloog, et kindlasti tekitab moslemi tõus peaministriks osades valijates vastumeelt. Sellega on vähemuste käes mõlemad tähtsamad poliitametid, kuna president Iohannis on saksa juurtega protestant. Enamik Rumeenia elanikke on õigeusklikud.