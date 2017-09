Rumeenia rannikuvalve päästis Mustalt merelt 157 migranti

Rumeenia rannikuvalve päästis Mustal merel hätta sattunud laevalt üle 150 Iraagist ja Iraanist pärit migrandi. Mustast merest on saamas Lääne-Euroopasse pääseda püüdvate migrantide uus liikumiskoridor.

Roostetanud alus pukseeriti kolmapäeval enne koitu Rumeenia Constanța sadamasse, vahendab Associated Press.

Rannikuvalve teatas, et aluse pardal oli 157 Iraanist ja Iraagist pärit inimest, sealhulgas 56 last, kes kavatsesid ebaseaduslikult Rumeeniasse siseneda. Mõned neist said arstiabi.

Võimud märkasid alust algselt teisipäeva hommikul väljaspool Rumeenia territoriaalvesi. See saatis välja hädasignaali ja kohale saadeti kaks rannikuvalvelaeva, kuid kõrged lained ja tugev tuul takistasid päästetegevust merel. Laev pukseeriti seejärel sadamasse.

Üha rohkem migrante üritab ületada Musta merd Türgist Rumeeniasse. Eelmisel nädalavahetusel tabasid Rumeenia ja Bulgaaria rannikuvalved Mustal merel 217 migranti kahel alusel, mille kohta kahtlustatakse, et need püüdsid ebaseaduslikult Rumeeniasse jõuda.

Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex esindaja Krzysztof Borowski ütles, et inimsmugeldajad katsetavad uut koridori üle Musta mere.