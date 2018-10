Rumeenia rahval ei paista olevat soovi geide eraellu tikkuda

Tuleb välja, et kuigi rahvahääletusel anti võimalus oma arvamust avaldada kahel järjestikusel päeval, oli täna keskpäevaks oma hääle andnud kõigest veidi üle kümne protsendi inimestest, vahendab uudisteagentuur AFP.

Et rahvahääletus kehtiks, on vaja minimaalselt umbes kolmandiku hääleõiguslike kodanike osavõttu. See tähendab, et kõne all oleva rahvahääletuse kehtimiseks oleks vaja, et järgnevatel tundidel tuleks hääletama kaks korda sama palju inimesi, kui käis seda tegemas terve eilse päeva jooksul.

Tegelikult ei muudaks nädalavahetusel toimuv rahvahääletus reaalselt mitte midagi, sest samasoolistel paaridel ei ole selles Musta mere läänerannikul asuvas riigis tänaseni võimalik registreerida oma kooselu ega astuda abiellu.

Kui piisavalt rahvast siiski toetab põhiseaduse muutmist, tähendab see, et abielu määratlust kitsendatakse: nimelt määratleb tänapäevane, 1991. aastast pärinev Rumeenia põhiseadus abielu kui abikaasade, mitte kui mehe ja naise vahelist liitu.