Rumeenia president allkirjastas dekreedi korruptsioonivastase võitluse juhi tagandamise kohta

Rumeenia president Klaus Iohannis allkirjastas täna dekreedi peamise korruptsioonivastase prokuröri Laura Codruța Kövesi ametist kõrvaldamise kohta pärast põhiseaduskohtu otsust, mis muutis prokurörid poliitilisele sekkumisele haavatavaks.

Kövesi on juhtinud Rumeenia korruptsioonivastast agentuuri DNA alates 2013. aastast ning tema juhtimise all on süüdimõistvate otsuste arv Euroopa Liidu ühes korrumpeerunumas riigis järsult kasvanud, mis on toonud kaasa kiituse Brüsselist, mille erilise jälgimise all Rumeenia kohtusüsteem on, vahendab Reuters.

„Põhiseaduskohtu otsustele tuleb kuuletuda riigis, mis austab õigusriiki. President andis välja dekreedi peaprokuröri ametist kõrvaldamise kohta,” ütles presidendi pressiesindaja Mădălina Dobrovolschi, kelle sõnul hoiatas Iohannis, et sõltumata uue korruptsioonivastase prokuröri nimest on DNA kohustatud jätkama tööd professionaalselt kõige kõrgemal tasemel.

Rumeenia justiitsminister Tudorel Toader nõudis Kövesi tagandamist juba veebruaris, väites, et viimane on ületanud oma volitusi ja kahjustanud riigi mainet välismaal. Toaderi üleskutse tõi tänavatele tuhanded korruptsiooni vastu protestijad.