Rumeenia parlament avaldas valitsusele umbusaldust

Rumeenia parlament avaldas valitseva erakonna liikmete algatatud hääletusel valitsusele umbusaldust.

Umbusaldusavalduse poolt oli kolmapäeval toimunud hääletusel 241 parlamendi liiget, samas kui vajalik oleks olnud 233 häält. Valitsev sotsiaaldemokraatlik partei algatas umbusaldushääletuse peaminister Sorin Grindeanu vastu põhjendusega, et ta ei ole suutnud erakonna poliitilist programmi ellu viia, vahendab Associated Press.

Grindeanu on keeldunud tagasi astumast ja ei nõustu oma tööle antud hinnanguga. Ta väidab, et erakonna mõjukas juht Liviu Dragnea tahab ta kõrvaldada, et saada lojaalne peaminister.

Dragneal endal on keelatud peaministri ametit pidada, sest ta mõisteti 2016. aastal süüdi valimiste võltsimises.