Rumeenia justiitsminister astus pärast massimeeleavaldusi tagasi

Rumeenia justiitsminister Florin Iordache astus pärast massimeeleavaldusi korruptsioonikuritegude karistusi leevendava dekreedi vastu tagasi.

Iordache ütles neljapäeval, et kõik tema algatused on olnud seaduslikud ja põhiseadusega kooskõlas, kuid ta ei ole suutnud avalikku arvamust maha rahustada, vahendab Associated Press.

Rumeenia valitsus võttis suurt meelepaha tekitanud Iordache koostatud dekreedi, mis legaliseeris teatud ametikuriteod, sel nädalal pärast sadade tuhandete inimeste osavõtul toimunud proteste tagasi.

Valitsus läbis kolmapäeval edukalt usaldushääletuse parlamendis, kus tal on kindel enamus.