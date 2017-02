Rumeenia ajakirjanik Delfile: protestid on viimase 27 aasta suurimad, nõutakse ainult, et korruptsiooni ei legaliseeritaks

Rumeenia ajakirjanik Ștefan Ionescu ütles Delfile neljapäeval, et praegu ei näita ei valitsus ega meeleavaldajad järeleandmise märke.

Rumeenia valitsus dekriminaliseeris teisipäeva õhtul eridekreediga osa korruptsioonikuritegudest ja muutis võimu kuritarvitamise vangistusega karistatavaks ainult siis, kui selle tagajärg on rahaline kahju üle 44 000 euro.

„Inimesed on nördinud, kuna nad näevad, et uus dekreet vabastab korrumpeerunud poliitikud põhimõtteliselt vastutusest,“ ütles Delfile telefonitsi Realitatea TV välisuudiste reporter Ștefan Ionescu.

„Nii ei ütle ainult ajakirjanikud ja tavainimesed, vaid ka kohtunikud ja prokurörid."

Ionescu lisas, et nagu kõik rumeenlased teavad, on üks peamiseid kasusaajaid uuest dekreedist on sotsiaaldemokraatliku partei juht Liviu Dragnea. Too viibib praegu korruptsionisüüdistusega kohtu all, kuni eridekreet jõustub. "Valimiste ajal ei maininud sotsid sellise eelnõu ideed kordagi, aga nüüd pärast valimisvõitu on see üks nende esimesi samme," ütles Ionescu. "Paljud, kes sotside poolt hääletasid, on nüüd väga pettunud.“ Praegune valitsus astus ametisse 4. jaanuaril.

Ionescu lisas, et vaatamata massimeeleavaldustele ei näita valitsusjuht Sorin Grindeanu seni meelemuutuse märke. „Kolmapäeva öösel toimusid riigis kõige suuremad meeleavaldused viimase 27 aasta jooksul ehk pärast kommunismi langemist,“ ütleb Ionescu, kelle sõnul võis üle riigi olla tänavatele tulnud üle 300 000 inimese. „Aga valitsus ei näita välja, et plaaniks tagasikäiku teha. See ajab rahvast veel vihasemaks, kuna valitsus lihtsalt ignoreerib meid.“ Ionescu sõnul jätkuvad massimeeleavaldused kindlasti ka nädalavahetusel.

Kolmapäeval astus siiski tagasi äri-, kaubandus- ja ettevõtlusminister Florin Jianu. Ionescu lisas, et justiitsminister Florin Iordache praeguse seisuga tagasi ei astu, kuid delegeeris seadustele allakirjutamise 7. veebrarini oma asetäitjale. "Võib öelda, et ta võttis omamoodi puhkuse," nentis Ionescu.

Ajakirjanik lisas, et meeleavaldajad ei nõua valitsuse ega ühegi ministri tagasiastumist, vaid lihtsalt dekreedist loobumist.

„Rumeenia inimesed tahavad normaalset elu, nad toetavad õigusriiki ja demokraatiat,“ ütles Ionescu. „Mitte keegi ei soovi, et korruptsiooniga võitlemine lõpetataks.“

Ta lisas, et oleks ka ise meeleavaldusele läinud, kui ei peaks oma tööandja jaoks välisuudiseid tegema. „Aga paljud minu kolleegid olid kolmapäeval tänaval.“