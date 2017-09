Rosnefti nõukogusse valitav Schröder saab Saksa riigilt Berliini büroo jaoks 561 000 eurot aastas

Vaatamata tulutoovatele töökohtadele ärimaailmas kasseerib Saksamaa endine liidukantsler Gerhard Schröder sel aastal riigikassast sisse 561 000 eurot oma büroo jaoks Berliinis, selgub Saksa liidukantsleriameti vastusest vasakpoolsete küsimusele.

Vastavalt seadusele saab Schröder lisaks seitsme aasta eest liidukantslerina (1998-2005) pensioni, mis moodustab 35 protsenti praeguse liidukantsleri Angela Merkeli palgast ja mille suurus on praegu 6446 eurot kuus. Lisanduvad veel sissetulekud Alam-Saksi liidumaa valitsuses ja Bundestagis oldud aja eest, kirjutab Die Welt.

Täna valitakse Schröder ilmselt Vene energiagigandi Rosnefti nõukogusse ja saab tõenäoliselt lõpuks selle juhiks. Kui palju raha ta selle töö eest saab, pole teada. Meedia teadet kuue miljoni euro kohta kommenteeris Schröder ise, et saab sellest vähem kui kümnendiku ehk siis 600 000 eurot. Rosneft on samal ajal Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Veidi värast valimiskaotust 2005. aastal asus tänaseks 73-aastane Schröder tööle Vene-Saksa gaasitorufirmas Nord Stream. Temast sai aktsionäride nõukogu esimees konsortsiumis, kus on enamus Vene riiklikul gaasikontsernil Gazprom. Eelmisel aastal sai Schröderist veel Nord Stream 2 juhatuse esimees.

Saksa kantsleriameti teatel saab Schröder sel aastal 560 985 eurot oma büroo töötajatele palga maksmiseks. Endise liidukantslerina on Schröderil õigus sellist bürood omada.

Saksa vasakerakonna Die Linke poliitiku Alexander Neu sõnul kuritarvitavad Schröder ja teised endised poliitikud oma poliitilisi kontakte ametiajast töökohtade saamiseks ärimaailmas, kasutades samas ka endiste tipppoliitikute privileege, nagu bürood ja töötajad.