Roskosmos: kanderaketi Sojuz-FG avarii juhtus vea tõttu raketi kokkupanemisel Baikonuris

„Mitteettenähtud eraldumise põhjuseks osutus bloki D oksüdeerijapaagi väljalaskedüüsi katte mitteavanemine eraldumiskontakti anduri varda deformeerumise tõttu, mis toimus „paketi” kokkupanekul Baikonuri kosmodroomil,” ütles Skorobogatov TASS-i vahendusel.

Skorobogatovi sõnul on tõestatud ja dokumentaalselt kinnitatud, et see juhtus selle anduri süül ja see sai juhtuda ainult raketi „paketi” kokkupanekul Baikonuri kosmodroomil.

Roskosmos paneb uuesti kokku kaks raketti Sojuz, et välistada probleemid anduritega.

Kanderakett Sojuz-FG koos piloteeritava kosmoselaevaga Sojuz MS-10 sattus avariisse kohe pärast Baikonuri kosmodroomilt startimist. Pardal olid rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) suundunud Vene kosmonaut Aleksei Ovtšinin ja USA astronaut Nick Hague, kes tegid hädamaandumise ega saanud kannatada.