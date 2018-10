Rosbalt: FSB vahistas piirivalvuri, keda kahtlustatakse Skripalide mürgitamises süüdistatavate GRU-laste kohta andmete müügis

Allikas täpsustas, et piirivalvur töötas Loode föderaalringkonnas. Koos temaga vahistati väidetavalt Venemaa Föderaalse Maksuteenistuse (FNS) töötaja.

Vahistamised toimusid Rosbalti teatel kinniste andmebaaside lekete ärahoidmise erioperatsiooni raames. Kokku toimus teadete kohaselt üle 60 läbiotsimise.

Operatiivtöötajaid huvitasid isikud, kes kauplesid informatsiooniga kinnistest andmebaasidest Venemaa kodanike piiriületuste kohta ning andmetega andmebaasist Rospasport ja FSN-i andmebaasist venemaalaste omandi kohta.

Suurbritannia esitas septembris Petrovile ja Boširovile ametliku süüdistuse Skripalide mürgitamises.

Uurivad väljaanded Bellingcat ja The Insider kinnitasid hiljem, et Petrov on tegelikult sõjaväearst ja Vene sõjaväeluure (GRU) töötaja Aleksandr Miškin ning Boširovi nime taga peitub GRU polkovnik Anatoli Tšepiga.