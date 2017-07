Rootsis varjupaika palunud raskelt haiget venelast ootab EL-i reeglite järgi Eestisse saatmine

23-aastane Vene ajakirjanik Andrei Porošin taotleb Rootsilt poliitilist varjupaika. Euroopa Liidu Dublini reeglite järgi peaks ta aga varjupaika paluma Eestilt, sest Eesti oli esimene Euroopa Liidu riik, kuhu ta Peterburist laevaga saabus. Väljasaatmist oodates on Andrei Rootsis vahi all. Ta kannatab aga raske lihasehaiguse all, mille tõttu on ta ratastoolis ja tema elu on ohus, kui teda õigesti ei hooldata, kirjutab Rootsi ajaleht Aftonbladet.

Andrei advokaadi Mark Safarjani sõnul võib kõige väiksem vale liigutus kutsuda tal esile sisemise verejooksu ja ta võib surra.

„Mul ei ole muskleid. Kui ma heidan voodisse, ei saa ma enam üles tõusta. Ma vajan abi 24 tundi päevas. Ma vajan abi, et ärgata, käia duši all, käia tualetis ja riidesse pann,“ räägib Andrei, kes peab kandma teatavat korsetti, mis ülakeha püsti hoiab.

Migratsiooniameti varjupaigas Stockholmist põhja pool on Andrei paigutatud väikesesse tuppa, kus pole õieti võimalik ratastooliga liikuda. Ta kurdab, et tal puuduvad lihased hingamisorganite ümber, mistõttu ta vajab värsket õhku, aga tohib päevas ainult paar tundi väljas käia. Duši all pole ta käinud viis päeva.

Migratsiooniamet võttis ühendust kohaliku omavalitsusega, kust hakatakse Andreile siiski hooldusteenust pakkuma.

Andrei oli pikka aega poliitiliselt aktiivne ja töötas ajalehe heaks, mis uuris, kuidas kohtleb Venemaa režiim puuetega inimesi. Mõne aja pärast tekkis tal probleeme politseiga.

Andrei taheti vangi ja pärast vaimuhaiglasse panna. Ta tunneb, et seal ta sureks, mistõttu on Venemaale naasmine tema enda sõnul talle eluohtlik.

Andrei saabus Rootsi Eesti kaudu, palus poliitilist varjupaika ning sattus oma haiguse tõttu kohe Vattholma hooldekodusse. Andrei kandis politseile pidevalt oma asukohast ette. Ka siis, kui ta sõitis nädalaks sõbra juurde Uppsalas. Naastes ta aga vahistati. Andrei viidi Märstasse ja pandi luku taha.

Advokaat Safarjani sõnul oleksid laevasõit või lend Eestisse Andrei jaoks eluohtlikud.

Andrei, kellel on majandusalane kõrgharidus, unistab poliitilisest varjupaigast Rootsis ja seal edasi õppimisest. Ta on leidnud Rootsis majandusalaseid õppimisvõimaluse inglise keeles ega usu, et midagi sellist Eestis võimalik oleks. Samuti kardab ta, et teda kui venelast Eestis diskrimineeritaks.

„Eesti oli Venemaa poolt okupeeritud ja nad vihkavad seal venelasi ning ilmselt saadavad mu lihtsalt otse Venemaale,“ ütleb Andrei.

Eelmise nädala esmaspäeval vaidlustas Safarjan politsei otsuse. Ta väitis, et Andrei on alati olnud koostööaldis ja tema vahi all hoidmine on eluohtlik.

Teisipäeval lükkas politseiamet kaebuse tagasi. Hiljem tegi sama ka migratsioonikohus. Väideti, et Andrei „läks põranda alla“, kui Uppsalas käis.