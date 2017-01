Rootsis vahistati kolm meest, kes väidetavalt vägistasid noort naist ja tegid sellest Facebookis otseülekannet

Uppsalas vahistati kolm noort meest, keda kahtlustatakse grupivägistamises. Väidete kohaselt tegid noormehed oma teost ka Facebookis live-ülekannet.

Kohalik politsei sai pühapäeva hommikul teateid, et Uppsalas toimub grupiviisiline vägistamine, vahendavad Aftonbladet ja Expressen. Teated tulid inimestelt, kes olid näinud ülekannet ühes Facebooki grupis ja kirjutasid sellest politseile.

Politsei vahistas peale asja uurimist ühest korterist 1992.a, 1996.a ja 1998.a sündinud mehed ning leidis eest ka 30-ndates naise, keda oli väidetavalt väärkoheldud.

Prokuratuuri esindaja Helena Ekstrand ütles peale vahistamist, et juhtumit veel uuritakse. Pärastlõunal teatas politsei, et kolmele mehele on esitatud kahtlustus vägistamiskatses.

Politseil on väidetavalt olemas juhtunust ka video ning naine on saadetud haigasse kontrolli ja proove andma.

Üks tunnistaja rääkis Rootsi rahvusringhäälingu SVT Uppsala korrespondendile, et väidetavast vägistamisest tehti suletud, kuid mitme tuhande liikmega Facebooki grupis live-ülekannet.

"Minu süda murdus. Ma tahan, et see tüdruk teaks, et me oleme temaga," rääkis tunnistaja.

Loe veel

Lovisa-nimeline naine rääkis Aftonbladetile, et märkas hirmsat tegu oma Facebooki voos.

"Kaks kutti lükkasid tüdruku voodile ja läksid talle peale," rääkis Lovisa, kes arvas alguses, et tegu on naljaga. "Hiljem aga mõistsin, et see pole nii," lisas naine.

Samuti on väljaande TT teatel sündmusest liikumas ka kuvatõmmised, millest ühel on näha tuppa saabunud politseid, kes paneb lindistuse kinni.

Nimetatud Facebooki grupp on olnud väidetavalt ka varasemalt politsei uurimise all seoses ühe varasema koolikiusamisest tehtud vägivaldse videoga.