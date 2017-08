Rootsis uuritakse läbi aegade suurimat narkojuhtumit: veokist leiti ligi tonn kanepit ja amfetamiini

Rootsi suurlinna Malmö tolliamet uurib riigi ajaloo seni suurimat narkootikumide smugeldamise juhtumit, pärast seda kui Taanist saabunud veoautost leiti ligi tonn kanepit ja amfetamiini.

"Riiki oldi toomas uskumatus koguses narkootikume," ütles Rootsi tolliametnik kohalikule väljaandele Aftonblandet.

Ainete kinnipidamine toimus märtsis Öresundi sillal, mis ühendab Rootsit Taaniga. Kohapeal olnud ametnikud otsustasid silda ületavat veokit põhjalikumalt kontrollida.

Tolliametnikud juhtimit põhjalikumalt ei kommenteerinud. "Võime kinnitada, et meil on juhtum, mille käigus on esitatud isikule kahtlustus eriti suures koguses narkootikumide smugeldamises," ütles tolliameti pressiesindaja Karolina Lönnqvist.

Juhiks oli 60. aastates Taani kodanik, kes elab alaliselt Hispaanias. Isik viibib vahi all ja teda võib süüdimõistmisel ees oodata kuue kuni kümne aasta pikkune vangistus.