Rootsis tungisid võõrad mereväebaasi, kus hoitakse ka parvlaev Estonia vöörivisiiri

Aftonbladet kirjutab, et kaks turisti peeti kinni valvurite poolt, kes tegid ka mitmed hoiatuslasud. Praegustel andmetel olid turistid pärit Suurbritanniast ja Belgiast. Nende advokaadid on öelnud, et mehed polnud teadlikud, et nad ei tohiks seal viibida. Nüüd aga võib mehi oodata reaalne vanglakaristus või rahatrahv.

Muskö saar asub Stockholmist lõunas. Sealses baasis asub ka parvlaev Estonia vöörivisiir. Visiir tõsteti 1994. aasta novembris õnnetuse põhjuste uurimiseks pinnale ning viidi Soome Hankosse. 1999. aastal andis uurimiskomisjon visiiri üle Rootsi meremuuseumile ning see viidi Rootsi Södertälje sadamasse. Sealt viidi vöörivisiir 2002 Muskö saarele.