Rootsis toimus eile õhtul kaks tulistamist: Göteborgi lähistel sai peol viga seitse inimest, Malmös tulistati taksojuhti

Rootsi rahvusringhääling SVT vahendab, et politsei sai teate vahejuhtumist Mölnlyckes eile õhtul kell 21.19. Tulistamine leidis aset ruumides, mida renditatakse pidude pidamiseks.

JUST NU: Larm om skottlossning i Mölnlycke – uppgift om personskador • Stor insats på platsenhttps://t.co/i8WkfNFQjI pic.twitter.com/4RubWmj18o

— Aftonbladet (@Aftonbladet) November 3, 2018





Esiti kinnitas politsei, et on mitmeid vigastatuid. Täna hommikul täpsustati, et kokku viidi haiglasse seitse inimest. Kui rasked vigastused on, pole siiski öeldud.

Hoone ümbrus piirati öösel politseilintidega sisse ning infot on ajakirjandusele jagatud vähe.

Politsei alustas uurimist paragrahvi alusel, mis käsitleb mõrvakatset. Juhtunuga seoses on kuulatud üle juba mitmeid inimesi.

Tulistamine leidis eile aset ka Malmös. SVT kirjutab, et hilisõhtul pidas üks taksojuht kinni politseipatrulli ja viitas, et ta sai viga - keegi olla tema takso pihta tule avanud. Õnneks ta vigastused polnud rängad, politsei toimetas ta ise haiglasse. Kohaliku meedia andmetel sai ta kuuli kätte.

Tulistajat pole politsei kinnitusel veel tabatud.