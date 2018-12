Rootsis sai kolm Kesk-Aasia meest süüdistuse terrorirünnaku planeerimises

Prokuratuuri sõnul süüdistatakse mehi suures koguses kemikaalide ja muu varustuse kogumises eesmärgiga inimesi tappa ja vigastada. „Terrorikuriteo elluviimine oleks Rootsit tõsiselt kahjustanud,” märkis prokuratuur pressiteates. Pole täpsustatud, milliste kemikaalidega oli tegu.

Lisaks süüdistatakse veel kolme meest terrorismi rahastamises, sama kahtlustus on esitatud ka terrorirünnaku kavandajatele. Kõik kuus isikut on 30-46-aastased Usbekistanist ja Kõrgõzstanist pärit mehed. Viis neist viibib vahi all pärast aprillis Strömsundis toimunud haarangut, mille käigus nägid naabrid, kuidas neilt konfiskeeriti mitu suurt plastanumat.