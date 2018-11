Rootsis proovib järgmisena valitsust moodustada keskerakonna juht Annie Lööf

Parlamendi spiiker Andreas Norlén määras Lööfi järgmiseks koalitsiooniläbirääkimiste juhiks ehk sonderingsperson’iks eile ja andis talle patiseisu murdmiseks aega nädala. Norléni sõnul on võimalik ka selle aja pikendamine, vahendab The Local.

„See on ülesanne, mille ma vastu võtsin. Ma mõistan, et see on keeruline ja ma võtsin selle vastu suure alandlikkusega,” ütles Lööf eile pärastlõunal.

Lööfist, kes juhib Rootsi parlamendi suuruselt neljandat erakonda, millel on vaid 31 kohta, ei saa tingimata peaministrit ja ta ei pea ka seda oma peamiseks fookuseks, teatas Norlén.

Pärast Löfveni ja Kristerssoni ebaõnnestumist peetakse aga Lööfi piisavalt tsentristlikuks nii vasak- kui ka parempoolsete jaoks, et nad oleksid valmis temaga läbi rääkima.