Rootsis Örebros põles öösel mošee, süütamises kahtlustatuna vahistati 20-aastane mees

Rootsis Örebros süttis öösel Vivalla mošee. Vaatamata tuletõrjujate jõupingutustele on mošee lõunapoolne osa täielikult maha põlenud. Politsei pidas süütamises kahtlustatuna kinni 20-aastase mehe.

Politsei teatas pressikonverentsil, et poliitilisi või usulisi motiive juhtunu taga ei kahtlustata, vahendab Aftonbladet.

"Me hoidume täielikult igasugustest spekulatsioonidest selle kuriteo motiivide üle," ütles Örebro lääni politseijuht Bo Andersson.

Politseile ja päästeteenistusele teatati põlengust kohaliku aja järgi enne kella kaht öösel, vahendab Aftonbladet.

Tuletõrje oli kohal 4-5 autoga. Tuletõrje esindaja Ulf Jacobseni sõnul on osa hoonest kokku varisenud ja püütakse kaitsta ümbritsevaid hooneid.

Hommikul ja ennelõunal tegeldi endiselt kustutustöödega.

Kannatada saanud isikute ja põlengu põhjuste kohta andmeid ei ole. Juhtum on esialgselt kvalifitseeritud kuritahtlikuks süütamiseks. Praegu on ebaselge, mis põlengu põhjustas, tehniline juurdlus algab siis, kui tuli on kustutatud ja sündmuskoht maha jahtunud.

Politsei teatas ennelõunal pressikonverentsil, et kuritahtlikus süütamises kahtlustatuna peeti kinni 20-aastane mees. Örebros elav mees peeti kinni hommikul kesklinnas.

Mošee lähedal elava pealtnägija sõnul on sündmuspaigale kogunenud palju inimesi ja imaamid nutsid kurbusest.

Otseseid ähvardusi pole politsei teatel mošeele tehtud.

„On olnud mõningaid intsidente varem, aga et oleks olnud just nüüd mingeid aktuaalseid ähvardusi mošee vastu, ei ole ette tulnud,“ ütles Örebro politsei esindaja Anders Sjöberg.