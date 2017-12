Rootsis loobiti sünagoogi süütepudelitega ja põletati Iisraeli lipp

Rootsi suurlinnades avaldati laupäeval meelt ameeriklaste otsuse vastu tunnistada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Õhtu jooksul rünnati sünagoogi süütepudelitega ja süüdati põlema Iisraeli lipp.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas sel nädalal otsusest tunnustada Iisraeli pealinnana Jeruusalemma, mis on ühine pühapaik nii kristlastele, juutidele kui moslemitele, ärritades sellega nii araablasi kui ka USA liitlasi.

Rootsi suuruselt teise linna Göteborgi juudikogukonna juht Allan Stutzinsky on täna veendumusel, et just sel põhjusel ründas ka vihane jõuk laupäeval linnas asuvat sünagoogi, visates selle suunas süütepudeleid, millega juutide pühakoda põlema süüdata, vahendab riiklik uudistekanal SVT.

Hoone tuld ei võtnud ja kuigi seal toimus parasjagu juudinoorte üritus, ei saanud keegi vigastada.

Vähemalt kolm inimest võeti rünnakuga seoses öö jooksul vahi alla.

Aktsioonil Stockholmis süüdati samal ajal Iisraeli lipp, Malmös aga karjuti antisemiitlikke ähvardusi, vahendab uudisteportaal The Local.