Rootsis lasid politseinikud maha arengupuudega mängurelvaga mehe – kuriteos neid ei kahtlustata

Rootsi kõmulehtedele Aftonbladetile ja Expressenile intervjuud andnud maha lastud mehe vanemad on öelnud, et mees oli tunnistatud vaimselt kolmeaastase tasemel olevaks. Ema sõnul ei öelnud ta tavaliselt muid sõnu peale „ema”. Aftonbladeti teatel kuulsid Vasastani elanikud enne laske politseinikke hüüdmas, et mees relva maha paneks.

Ajakirjanduses on väidetud, et meest tulistas kolm politseinikku. Politsei on kinnitanud ainult seda, et tulistajaid oli rohkem kui üks.