Rootsis jäi mees kogu nädalavahetuseks lifti kinni

Mehe seisund oli halb, kui esmaabi andjad kohale jõudsid, teatas SVT Nyheter Helsingin Sanomate vahendusel.

Juhtumi üksikasjad on SVT teatel veel ebaselged, sest mees viidi haiglasse ja ta ei ole suutnud midagi rääkida.

Botkyrka kommuun asub Stockholmi läänis Södertörni piirkonnas.

SVT teatel sai kohalik päästeteenistus väljakutse lifti kinni jäänud mehe juurde kell 6.30 hommikul, kui hoonesse saabunud inimene oli püüdnud lifti kasutada.

Södertörni päästeteenistuse operatiivjuht Roger Magnusson ütles SVT-le, et mees leiti halvas seisundis, mistõttu kahtlustatakse, et ta oli liftis kaua.

„Kuidas nii sai juhtuda, et ole meile selge. Me kahtlustame, et kõik teised läksid reedel koju ja seetõttu ei leitud teda nädalavahetuse jooksul varem,” ütles Magnusson.

Päästjate saabumisel suutis mees ka ise öelda, et oli olnud suletud liftis alates reedest.

„Ta suutis öelda vaid mõne sõna ja ütles, et tal on janu,” ütles Magnusson.